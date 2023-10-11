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16:10, 11 октября 2023Россия

Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над российским регионом

Минобороны: БПЛА самолетного типа сбит системой ПВО над Брянской областью

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России в официальном Telegram-канале.

БПЛА самолетного типа был уничтожен в небе над регионом в районе 15:30 мск, уточнили в военном ведомстве.

Беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке атаковать объекты на российской территории, подчеркнули в Минобороны.

11 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле региона Вооруженными силами Украины. В результате очередной атаки со стороны соседнего государства сгорел один жилой дом, а также два гаража, подчеркнул он. Помимо этого, повреждения получили еще несколько построек.

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    Алан Босиков
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