Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над российским регионом

Минобороны: БПЛА самолетного типа сбит системой ПВО над Брянской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России в официальном Telegram-канале.

БПЛА самолетного типа был уничтожен в небе над регионом в районе 15:30 мск, уточнили в военном ведомстве.

Беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке атаковать объекты на российской территории, подчеркнули в Минобороны.

11 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле региона Вооруженными силами Украины. В результате очередной атаки со стороны соседнего государства сгорел один жилой дом, а также два гаража, подчеркнул он. Помимо этого, повреждения получили еще несколько построек.