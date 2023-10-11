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14:41, 11 октября 2023Россия

В российском регионе в результате обстрела со стороны Украины сгорел жилой дом

Губернатор Богомаз: в Брянской области жилой дом сгорел из-за обстрела ВСУ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Брянской области жилой дом сгорел из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Также в результате прямого попадания были уничтожены два гаража, отметил губернатор. Еще несколько объектов были повреждены.

Началось обследование попавшей под удар ВСУ территории, на месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

Ранее брянский губернатор сообщил об украинском беспилотнике, который был обнаружен на подлете к столице региона – Брянску. Аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны, в результате падения обломков никто не пострадал, разрушений также выявлено не было.

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    Алан Босиков
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