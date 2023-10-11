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11:12, 11 октября 2023Россия

Система ПВО обнаружила украинский БПЛА на подлете к столице российского региона

Глава Брянской области Богомаз: система ПВО сбила БПЛА на подлете к Брянску

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Брянску. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Брянской области Александр Богомаз.

По словам губернатора, силами Министерства обороны (МО) на подлете к столице российского региона БПЛА был уничтожен. Богомаз отметил, что при уничтожении дрона не было ни пострадавших, ни разрушений.

Позже обнаружение и уничтожение беспилотника подтвердили журналистам в МО. В оборонном ведомстве уточнили, что попытка атаки беспилотником была предпринята около 10:00 по московскому времени.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — написал Богомаз.

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    Марк Леонов
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