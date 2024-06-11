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15:59, 11 июня 2024Бывший СССР

В Одесской области снесли памятник российскому генералу Тучкову

В Одесской области демонтировали памятник основателю города Измаил Тучкову

Фото: RONEDYA / Shutterstock / Fotodom

В Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Сергею Тучкову. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное Одесса».

Снесенный памятник располагался в городе Измаил, основателем которого являлся Тучков. Как заявили местные власти, по завершении конфликта они планируют рассмотреть вариант размещения демонтированного монумента в одном из музеев.

«По словам заместителя главы города Сергея Лузанова, монумент транспортируют в место хранения и обеспечат ему надлежащие условия», — говорится в публикации.

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4 июня стало известно о сносе на Украине памятника российскому ученому Михаилу Ломоносову. Он был установлен в Харькове рядом с Дворцом детского и юношеского творчества в 2013 году.

На демонтаж бюста Ломоносова обратили внимание в Москве. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала Киеву заменить памятник на статую клоуна Рональда Макдональда, являющегося символом американской сети заведений общественного питания McDonald's. По ее словам, это было бы уместно «с учетом того, кто сегодня захватил власть на Украине».

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      Екатерина Грищенко
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