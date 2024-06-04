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14:34, 4 июня 2024Бывший СССР

Москва предложила Киеву заменить памятник Ломоносову на клоуна из McDonald's

Захарова: Киеву следовало бы заменить памятник Ломоносову на статую Макдональда

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Министерстве иностранных дел России предложили Киеву заменить снесенный в Харькове памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову на статую клоуна Рональда Макдональда, являющегося символом американской сети заведений общественного питания McDonald's. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«С учетом того, кто сегодня захватил власть на Украине, вместо монумента, посвященного Михаилу Васильевичу [Ломоносову], на то же место им следовало бы водрузить статую Рональда Макдональда», — написала Захарова.

1 мая стало известно о планах украинских властей снести в Киеве памятник советскому космонавту Юрию Гагарину. Вместе с тем в столице республики решили демонтировать монументы писателю Максиму Горькому и главным героям фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову.

Ранее также сообщалось, что на Украине в городе Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам для утилизации на металлолом. Барельеф и фигуры военных были установлены на холме Славы около 40 лет назад.

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      Екатерина Грищенко
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