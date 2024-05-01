Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:40, 1 мая 2024Бывший СССР

Памятник Гагарину запланировали снести в Киеве

Власти Киева запланировали снести памятники Юрию Гагарину и Максиму Горькому

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Киева планируют снести памятники советскому космонавту Юрию Гагарину, писателю Максимум Горькому, а также главным героям фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову. Об этом сообщает украинский портал УНН.

Всего городской совет Киева запланировал внести в список на демонтаж более 50 городских монументов.

По данным Министерства культуры Украины, что за прошедший год в стране было изменено 9,8 тысячи географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. Борьба с советским наследием началась в стране в 2015 году после принятия закона о декоммунизации.

Ранее департамент охраны культурного наследия мэрии украинской столицы выступил против демонтажа арки Дружбы народов. До этого монумент был исключен Минкультом Украины из национального реестра памятников.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Производитель сигарет Winston и Camel объяснил решение остаться в России

      Захарова резко высказалась об идее Украины привлечь женщин к разминированию

      Экс-полковник СБУ назвал трагедию в Одессе в 2014 году запланированной

      Памятник Гагарину запланировали снести в Киеве

      В Минобороны России рассказали об ударе по штабу украинского командования

      В Киргизии отменили «Бессмертный полк»

      В Харьковской области расширили график отключения электричества

      Законопроект США о запрете импорта урана из России назвали пиаром

      Умер первый советский музыкальный продюсер

      Москвичам спрогнозировали теплый май

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше