В Харькове снесли памятник Ломоносову

«Страна.ua»: в Харькове снесли памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову

В Харькове снесли памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, памятник был установлен возле Дворца детского и юношеского творчества в районе Салтовка в 2013 году. На опубликованном изданием видео подъемный кран демонтирует бюст.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Киеву заменить памятник Ломоносову на статую клоуна Рональда Макдональда, являющегося символом американской сети заведений общественного питания McDonald's. По ее мнению, это покажет суть украинских властей.