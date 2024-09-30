На Украине предложили переименовать пять городов

На Украине призвали переименовать Южное, Павлоград и еще три города

Проекты постановления о переименовании еще пяти городов на Украине зарегистрировали на сайте Верховной Рады. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, на Украине предложили переименовать Первомайск в Николаевской области в Ольвиополь, а Первомайский район — в Ольвиопольский. Южноукраинску призвали дать название Гард, а Южному в Одесской области — Порт-Анненталь. Павлоград в Днепропетровской области захотели назвать Матвеевым, а одноименный район — Матвеевским, Синельникково в Днепропетровской области — Роднопольем.

Ранее сообщалось о планах Украины создать новый совещательный орган. В список его задач войдут декоммунизация и дерусификация страны.