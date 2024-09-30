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23:52, 30 сентября 2024Бывший СССР

На Украине предложили переименовать пять городов

На Украине призвали переименовать Южное, Павлоград и еще три города

Фото: Unsplash

Проекты постановления о переименовании еще пяти городов на Украине зарегистрировали на сайте Верховной Рады. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, на Украине предложили переименовать Первомайск в Николаевской области в Ольвиополь, а Первомайский район — в Ольвиопольский. Южноукраинску призвали дать название Гард, а Южному в Одесской области — Порт-Анненталь. Павлоград в Днепропетровской области захотели назвать Матвеевым, а одноименный район — Матвеевским, Синельникково в Днепропетровской области — Роднопольем.

Ранее сообщалось о планах Украины создать новый совещательный орган. В список его задач войдут декоммунизация и дерусификация страны.

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      Марина Совина
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