Захарова назвала издевкой переименование связанных с Россией названий на Украине

Захарова: переименование связанных с Россией названий — издевка над украинцами

Переименование связанных с Россией названий населенных пунктов на Украине является издевкой над украинцами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова прокомментировала принятие Верховной Радой Украины закона о переименовании связанных с Россией названий. По ее мнению, подобное решение является издевательством президента Украины Владимира Зеленского над народом страны.

Дипломат отметила переименование села Червонное в Галицкое в честь дивизии СС «Галичина», указав на отсутствие реакции ОБСЕ. «Сейчас об этом немодно говорить. Даже людям, защищающим память Холокоста», — заявила пресс-секретарь МИД.

19 сентября Рада проголосовала за дерусификацию более чем 300 населенных пунктов Украины. В частности, переименованию подлежат топонимы в честь писателей Александра Пушкина и Максима Горького.