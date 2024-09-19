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12:26, 19 сентября 2024Бывший СССР

Рада проголосовала за дерусификацию более чем 300 населенных пунктов Украины

Нардеп Железняк: Рада проголосовала за переименование 327 населенных пунктов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Верховная рада проголосовала за переименование более чем 300 населенных пунктов Украины, топонимы которых связаны с Россией. Об этом сообщает в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

«Переименовываются названия населенных пунктов, содержащих русские и советские нарративы или русифицированные названия. Переименовываются названия, посвященные московским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького», — говорится в тексте закона о дерусификации топонимов.

Нардеп отметил, что всего будет переименовано 327 населенных пунктов.

18 сентября депутаты провалили голосование по этому проекту. Тогда часть парламентариев в ответ заблокировала трибуну, требуя провести повторное голосование.

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