На Украине провалили переименование населенных пунктов

Верховная Рада провалила голосование за переименование 333 городов Украины

Верховная Рада Украины не смогла принять законопроект о переименовании 333 населенных пунктов в рамках политики декоммунизации. Об этом сообщает издание «Политика страны» со ссылкой на депутата украинского парламента Александра Федиенко.

Парламент большинством отклонил законопроект. Некоторые депутаты в ответ заблокировали трибуну, требуя провести повторное голосование.

Всего планировалось переименовать 333 населенных пункта по всей стране. Например, Новопсков переименовать в Айдар (название в честь проходящей рядом с поселком реки), Синельниково — в Роднополье, Южноукраинск — в Гардом.

Ранее другой депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил о принятии закона о создании единого Центра найма иностранцев на военную службу по контракту.