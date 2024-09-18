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13:09, 18 сентября 2024Бывший СССР

На Украине провалили переименование населенных пунктов

Верховная Рада провалила голосование за переименование 333 городов Украины

Фото: Alkhimov Maxim / Wikimedia

Верховная Рада Украины не смогла принять законопроект о переименовании 333 населенных пунктов в рамках политики декоммунизации. Об этом сообщает издание «Политика страны» со ссылкой на депутата украинского парламента Александра Федиенко.

Парламент большинством отклонил законопроект. Некоторые депутаты в ответ заблокировали трибуну, требуя провести повторное голосование.

Всего планировалось переименовать 333 населенных пункта по всей стране. Например, Новопсков переименовать в Айдар (название в честь проходящей рядом с поселком реки), Синельниково — в Роднополье, Южноукраинск — в Гардом.

Ранее другой депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил о принятии закона о создании единого Центра найма иностранцев на военную службу по контракту.

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      Сергей Болиев
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