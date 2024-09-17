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15:23, 17 сентября 2024Бывший СССР

На Украине иностранцев будут нанимать в ряды ВСУ по-новому

Верховная Рада Украины приняла закон о военном найме иностранцев

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Верховная Рада Украины приняла закон о создании Центра найма иностранцев на военную службу по контракту. Об этом сообщает депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По новому законопроекту Центр будет осуществлять подготовку и проверку иностранцев перед заключением контракта на военную службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Проверка подразумевает выявление связей у рекрутов с иностранными спецслужбами, наличие уголовной ответственности и ряда других обстоятельств.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о недовольстве иностранных наемников украинскими командирами. Подполковник добавил, что постоянные отправки иностранцев на «мясные штурмы» вызвали их отток из рядов ВСУ.

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      Сергей Болиев
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