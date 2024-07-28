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05:21, 28 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали число наемников в «Интернациональном легионе»

Прозоров: в «Интернациональном легионе» состоят порядка трех тысяч наемников

Фото: Alina Smutko / Reuters

В украинском «Интернациональном легионе» служат порядка трех тысяч иностранных наемников. Об этом сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в разговоре с РИА Новости.

По его словам, «Интернациональный легион» является медийным проектом, цель которого — продемонстрировать, что весь мир поддерживает Украину. Собеседник агентства отметил, что сейчас вся страна живет в режиме создания информационных побед.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский основал «Интернациональный легион», находящийся сейчас в подчинении Главного управления разведки Минобороны, вскоре после начала спецоперации.

Ранее Прозоров рассказал о жалобах иностранных наемников на условия службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Он заявил, что военные недовольны глупостью командиров, а также тем, что их отправляют в «мясорубки» и бесполезные атаки. Это привело к тому, что иностранцы стали массово покидать ряды ВСУ.

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      Марина Совина
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