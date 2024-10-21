Симоньян: ВС России не бьют по Верховной раде, так как это культурное наследие

Российские вооруженные силы (ВС) не бьют по Верховной раде, так как это «культурное наследие, на которое не поднимется рука нормального человека». Такую причину раскрыла глава телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что в эфире одной из телепередач ее спросили о том, понимает ли Украина, почему ВС РФ не наносят удары по Верховной раде. По словам главы RT, причина такого решения уходит в прошлое.

«Потому что это не здание Верховной рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас очевидным образом рука не поднимается на наше», — объяснила Симоньян.

Ранее глава RT сравнила пытавшуюся вывесить флаг России в Одессе женщину с Зоей Космодемьянской.