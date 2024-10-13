Симоньян сравнила вывесившую флаг России в Одессе женщину с Зоей Космодемьянской

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила пытавшуюся вывесить флаг России в Одессе женщину с Зоей Космодемьянской. Она заявила об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Симоньян рассказала, что несколько дней назад женщины не стало, и призвала помнить ее имя. «Ее зовут Елена Чесакова», — заявила медиаменеджер. Симоньян назвала Чесакову невероятно смелой женщиной, а также отметила, что по мужеству и по смелости она сравнима с Зоей Космодемьянской.

Она указала, что Чесакова не выжила в украинском СИЗО. Согласно официальному сообщению, ее не стало из-за сердечной недостаточности, но Симоньян напомнила, что женщине было всего 43 года.

Инцидент произошел 8 октября. Женщина попыталась вывесить российский флаг, но возмущенные прохожие помешали ей это сделать и потребовали выкинуть его «на помойку».

Ранее жительница Одессы, которая пыталась повесить российский флаг на постамент снесенного в конце 2022 года памятника Екатерине II, заявила, что поддерживает Россию. Кроме того, одесситка подчеркнула, что поддерживает президента России Владимира Путина.