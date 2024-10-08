Пытавшаяся вывесить флаг РФ в Одессе женщина заявила о поддержке России

Женщина, пытавшаяся вывесить флаг РФ в Одессе, заявила о поддержке России

Жительница Одессы, которая пыталась повесить российский флаг на постамент снесенного в конце 2022 года памятника Екатерине II, заявила, что поддерживает Россию. Видео допроса опубликовало украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Кроме того, одесситка подчеркнула, что поддерживает президента России Владимира Путина.

Инцидент произошел 8 октября. Женщина попыталась вывесить российский флаг, но возмущенные прохожие помешали ей это сделать и потребовали выкинуть его «на помойку».

В отношении женщины начали уголовное производство. Ее обвинили по статье 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников»). Задержанной грозит до трех лет лишения свободы.