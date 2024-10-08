В Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг

«Страна.ua»: в Одессе попытались повесить флаг РФ на месте снесенного памятника

Жительница Одессы попыталась вывесить российский флаг, но его отобрали. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как женщина пытается прикрепить флаг на постамент демонтированного памятника русской императрице Екатерине II, но возмущенные прохожие мешают ей это сделать и требуют выкинуть его «на помойку». По данным издания, женщину задержала полиция.

Ранее на Украине потребовали наказать депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую за рекламу флага России. Во время выступления в Раде парламентарий поставила на трибуну российский флаг.