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00:12, 8 октября 2024Бывший СССР

В Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг

«Страна.ua»: в Одессе попытались повесить флаг РФ на месте снесенного памятника

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жительница Одессы попыталась вывесить российский флаг, но его отобрали. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как женщина пытается прикрепить флаг на постамент демонтированного памятника русской императрице Екатерине II, но возмущенные прохожие мешают ей это сделать и требуют выкинуть его «на помойку». По данным издания, женщину задержала полиция.

Ранее на Украине потребовали наказать депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую за рекламу флага России. Во время выступления в Раде парламентарий поставила на трибуну российский флаг.

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      Марина Совина
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