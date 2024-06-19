В Верховной Раде Украины потребовали наказать Безуглую за рекламу флага России

На Украине потребовали наказать депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую за рекламу флага России. Об этом в Telegram написала украинский парламентарий Ирина Геращенко.

По ее словам, во время выступления в Раде депутата от запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Безуглая поставила на трибуну российский флаг. Геращенко уточнила, что теперь ОПЗЖ требует от профильного комитета наказать парламентария за данный поступок.

Ранее Безуглая предложила военнообязанным украинцам сдавать паспорта. Соответствующий совет она дала гражданам, проживающим за рубежом и не желающим вставать на воинский учет. По ее словам, находящиеся за границей украинцы «сделали свой выбор».

Нардеп также обвинила командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сокрытии потери Киевом населенных пунктов Работино и Крынки. По ее словам, в украинской армии «на пальцах» объясняют ход боевых действий, а также уклоняются от вопросов о причинах неудач ВСУ.