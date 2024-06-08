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13:14, 8 июня 2024Бывший СССР

На Украине уличили командование ВСУ во лжи

Депутат Рады Безуглая: командование ВСУ скрывает потерю Киевом Работино и Крынок

Командование Вооруженных сил Украины в ходе заседания оборонного комитета Верховной Рады Украины скрыло потерю Киевом населенных пунктов Работино и Крынки в Запорожской и Херсонской областях соответственно. В лжи руководство украинской армии уличила депутат Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Как рассказала Безуглая, на заседании присутствовали начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Анатолий Баргилевич, заместитель главнокомандующего по технологиям и инновациям Андрей Лебеденко, который заменял на заседании самого главкома Александра Сырского, а также другие генералы украинской армии.

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      Александр Курбатов
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