Рогов рассказал об успехе ВС России в районе Работино

Рогов: ВС России отбросили ВСУ от Работино на расстояние более километра

Подразделения армии России отбросили Вооруженные силы Украины на расстояние более одного километра от села Работино Запорожской области. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«У нас успехи севернее Работино: увеличилась серая зона, противника откинули. Сейчас враг находится в одном километре и далее от северных окраин села», — заявил Рогов.

По его словам, Вооруженные силы России контролируют территорию к западу и востоку от населенного пункта на полтора километра.

До этого Рогов сообщал о продвижении российских военных в ДНР. По его словам, Российской армии удалось отбросить ВСУ к северным окраинам села Старомайорское. Он также рассказывал, что Киев в срочном порядке перебрасывает на данный участок фронта подразделения и технику из расположенной севернее Макаровки.