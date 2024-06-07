Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:01, 7 июня 2024Бывший СССР

Рогов рассказал об успехе ВС России в районе Работино

Рогов: ВС России отбросили ВСУ от Работино на расстояние более километра

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Подразделения армии России отбросили Вооруженные силы Украины на расстояние более одного километра от села Работино Запорожской области. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«У нас успехи севернее Работино: увеличилась серая зона, противника откинули. Сейчас враг находится в одном километре и далее от северных окраин села», — заявил Рогов.

По его словам, Вооруженные силы России контролируют территорию к западу и востоку от населенного пункта на полтора километра.

До этого Рогов сообщал о продвижении российских военных в ДНР. По его словам, Российской армии удалось отбросить ВСУ к северным окраинам села Старомайорское. Он также рассказывал, что Киев в срочном порядке перебрасывает на данный участок фронта подразделения и технику из расположенной севернее Макаровки.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Убит зампред движения «Зов народа», которое жаловалось на «голую вечеринку» и российских артистов. Что об этом известно?

      ФСБ задержала готовившего теракт на железной дороге в Тюмени

      Оценена возможность возобновления работы карт «Мир» в двух странах

      «АвтоВАЗ» допустил появление электрических Lada

      В Киеве ухудшилась ситуация с электричеством

      В Луганске при обстреле ВСУ пострадали 22 человека

      Орбан призвал «не дергать русских за усы»

      Женщина списала симптомы неизлечимого рака на боли в спине из-за плохой осанки

      Почти все российские школьники оказались неспособны нормально объясняться

      Прокуратура вернула в собственность России 100 предприятий на триллион рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше