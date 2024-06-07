Рогов рассказал об успехе ВС России в районе Работино

Подразделения армии России отбросили Вооруженные силы Украины на расстояние более одного километра от села Работино Запорожской области. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.
«У нас успехи севернее Работино: увеличилась серая зона, противника откинули. Сейчас враг находится в одном километре и далее от северных окраин села», — заявил Рогов.
По его словам, Вооруженные силы России контролируют территорию к западу и востоку от населенного пункта на полтора километра.
До этого Рогов сообщал о продвижении российских военных в ДНР. По его словам, Российской армии удалось отбросить ВСУ к северным окраинам села Старомайорское. Он также рассказывал, что Киев в срочном порядке перебрасывает на данный участок фронта подразделения и технику из расположенной севернее Макаровки.