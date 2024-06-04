Рогов рассказал о продвижении российских военных в ДНР

Рогов: ВС России отбросили ВСУ к северным окраинам Старомайорского в ДНР

Российские военные продолжают продвижение в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, армия России отбросила Вооруженные силы Украины (ВСУ) к северным окраинам села Старомайорское в ДНР. Рогов также сообщил, что Киев в срочном порядке перебрасывает на данный участок фронта подразделения и технику из расположенной севернее Макаровки.

Кроме того, активные боевые действия фиксируются в районе Урожайного. Политик уточнил, что динамика отмечается восточнее села. Российские военные заняли лесопосадки, ранее находившиеся под контролем ВСУ, они также продолжают обходить населенный пункт.

Ранее Рогов сообщал, что армия России оттеснила ВСУ от села Работино. По его информации, ближайшие позиции украинских военных находятся в 500-700 метрах от окраин населенного пункта.

