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09:49, 3 июня 2024Бывший СССР

В Раде посоветовали военнообязанным украинцам отказаться от гражданства

Депутат Рады Безуглая посоветовала военнообязанным украинцам сдавать паспорта

Фото: Thomas Peter / Reuters

Военнообязанным украинцам, проживающим за рубежом и не желающим вставать на воинский учет, следует отказаться от гражданства. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Хорошо, пусть сдает украинский паспорт, берет другой», — посоветовала находящимся за пределами страны украинцам Безуглая.

Парламентарий также добавила, что живущие за границей граждане Украины «сделали свой выбор».

Ранее сообщалось, что на Украину вернется в лучшем случае половина граждан, покинувших страну после начала конфликта. Так, семь процентов опрошенных украинцев, проживающих в Германии, Польше и Чехии рассказали, что у них уже есть паспорт другого государства, еще 45 процентов признались, что хотели бы получить его.

31 мая стало известно, что на Украине правоохранители получили циркуляр, в соответствии с которым они должны препятствовать переезду граждан призывного возраста внутри страны. По информации пророссийского подполья Херсона, особое внимание постовые и патрули уделяют жителям Херсона и области, пытающимся уехать в другие регионы страны.

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      Екатерина Грищенко
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