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14:54, 16 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о возможности возвращения из-за рубежа половины беженцев

КМИС: в лучшем случае на Украину из-за рубежа вернется половина беженцев

Фото: Francois Lenoir / Reuters

В лучшем случае на Украину вернется лишь половина людей, покинувших страну после начала боевых действий. К такому выводу пришел Киевский международный институт социологии (КМИС) по результатам опроса.

Как показали результаты исследования, 12 процентов опрошенных украинцев в Германии, Польше и Чехии заявили, что не намерены возвращаться в Украину. Остальные уехавшие за рубеж граждане указали на необходимые для их возвращения условия, в том числе 34 процента назвали нормальную работу критической инфраструктуры, еще столько же — безопасность, по 26 процентов — жилищные вопросы и прекращение боевых действий.

При этом 45 процентов опрошенных украинцев в Германии, Польше и Чехии заявили, что хотят получить паспорт другой страны, а 7 процентов признались, что у них он уже есть. В то же время 12 процентов беженцев уже подали документы на получение гражданства и ждут решения властей. Отказались от получения паспорта другой страны 34 процента опрошенных.

Опрос КМИС также показал, что большинство граждан Украины, переехавших в страны Евросоюза, довольны своей жизнью в новой стране. Согласно результатам, 66 процентов опрошенных удовлетворяет жизнь на новом месте

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      Александр Курбатов
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