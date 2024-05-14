Большинство уехавших с Украины оказались довольны жизнью в новых странах

КМИС: большинство переехавших в ЕС граждан Украины довольны новой жизнью

Большинство граждан Украины, переехавших в Евросоюз (ЕС), довольны своей жизнью в новой стране. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает ТАСС.

Опрос проводился в апреле методом онлайн-интервью среди граждан Украины, которые переехали в Германию, Польшу и Чехию. В нем участвовал 801 респондент в возрасте от 18 лет.

Согласно результатам, 66 процентов опрошенных довольны жизнью в новой стране, не удовлетворены 26 процентов респондентов и еще восемь процентов затруднились ответить.

Только 34 процента опрошенных не планируют получать новое гражданство, тогда как 19 процентов либо уже сделали это, либо подали необходимые для этого документы. Еще 45 процентов заявили о своем желании получить гражданство новой страны.

Ранее Институт социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук (НАПН) Украины опубликовал данные опроса, согласно которому большинство украинцев считают, что Киев наживается на конфликте и все больше увязает в коррупции.