На Украине выросло число обвиняющих власти в заработке на конфликте

НАПН Украины: большинство украинцев считает, что Киев наживается на конфликте

Большинство украинцев считает, что Киев наживается на конфликте и все больше увязает в коррупции. Об этом свидетельствуют данные опроса Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук (НАПН) Украины, опубликованного на сайте учреждения.

Так, по данным исследования, за год число граждан, обвиняющих власти страны в поиске наживы, выросло с 43 до 70 процентов. При этом отмечается, что наименее критично настроены по отношению к Киеву сторонники Зеленского. Среди них обвиняют власти в коррупции лишь 47,8 процента опрошенных.

«В обществе вновь актуализировались тенденции критического отношения к власти в целом и Владимиру Зеленскому… Сейчас 70 процентов респондентов соглашаются с тем, что власть наживается на войне и все глубже увязает в коррупции. Год назад такое мнение разделяли лишь 43 процента опрошенных», — говорится в опубликованном на сайте института.

Ранее стало известно, что больше половины жителей Украины поддерживают идею о возвращении ядерного статуса страны. За восстановление ядерного потенциала Украины выступили более половины опрошенных, против — менее 15 процентов.