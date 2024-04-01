Большинство украинцев поддержали возвращение ядерного статуса страны

НАПН Украины: большинство граждан поддержали восстановление ядерного статуса

На Украине большинство населения поддерживает идею возвращения ядерного статуса страны. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины.

За восстановление ядерного потенциала Украины выступили более половины опрошенных, против — менее 15 процентов. Наиболее активно — почти 75 процентов — этот вариант поддержали граждане из южных регионов Украины. Решительный настрой по данному вопросу также был отмечен у жителей запада страны, здесь за ядерный статус страны проголосовали 62 процента респондентов.

Опрос проводился с 1 по 15 марта среди совершеннолетних жителей Украины. Всего в нем приняли участие две тысячи человек.

Ранее на Украине заявили о необходимости получения ядерного оружия.