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12:08, 22 марта 2024Бывший СССР

На Украине захотели обзавестись ядерным оружием

Гончаренко: Украине прямо сейчас необходимо получить ядерное оружие

Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украине необходимо ядерное оружие. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Нам нужно ядерное оружие. Другого варианта не вижу. И просто наплевать на все, что будут говорить и угрожать. Без ядерного оружия нет безопасности», — написал депутат.

По мнению Гончаренко, на получение ядерного вооружения должны быть направлены все силы Украине.

«И это надо делать прямо сейчас. Не ждать», — заключил политик.

Ранее генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос предложил руководству страны разместить на территории Украины ядерное оружие стран Запада. В качестве примера он привел ядерное сотрудничество России и Белоруссии и добавил, что похожую модель отношений следует установить между Украиной, Францией и Великобританией.

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