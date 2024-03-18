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10:15, 18 марта 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ предложил Киеву разместить в стране ядерное оружие Запада

Генерал ВСУ Кривонос: Киев мог бы разместить в стране ядерное оружие Запада

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в ходе телеинтервью обратился к политическому руководству и предложил Киеву разместить на территории государства ядерное оружие стран Запада. Его слова передает РИА Новости.

«Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами и сказать: а давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины», — заявил военный.

В качестве примера он привел ядерное сотрудничество России и Белоруссии и добавил, что похожую модель отношений следует установить между Украиной, Францией и Великобританией.

Ранее Кривонос оценил опыт использования управляемых авиационных бомб Вооруженными силами России на авдеевском направлении. По словам генерала, наличие у российских войск огромных военных ресурсов, которые они успешно используют на фронте, является главной трудностью для ВСУ.

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      Глеб Палехов
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