На Украине рассказали об ужасающем ВСУ российском оружии

Генерал Кривонос: ВСУ приходят в ужас от ударов ВС РФ с помощью авиабомб

Украинские военнослужащие приходят в ужас от ударов российских войск с помощью управляемых авиационных бомб. Об этом рассказал отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».

Он отметил, что российские бойцы также активно применяют артиллерию и постоянно наносят мощные удары по противнику. По словам Кривоноса, на фоне этого некоторые украинские военные начинают испытывать проблемы с психическим здоровьем. Наличие у российских сил огромные военных ресурсов, которые они успешно используют на фронте, является самым страшным для ВСУ, заключил он.

Ранее Россия начала применять на Украине мощную авиационную бомбу ФАБ-1500. Как отметили корреспонденты телеканала CNN Тим Листер и Фредерик Плейтген, использование боеприпаса серьезно подрывает оборону ВСУ и меняет баланс сил на линии фронта.