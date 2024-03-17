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22:35, 17 марта 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об ужасающем ВСУ российском оружии

Генерал Кривонос: ВСУ приходят в ужас от ударов ВС РФ с помощью авиабомб
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Mykola Tymchenko / Reuters

Украинские военнослужащие приходят в ужас от ударов российских войск с помощью управляемых авиационных бомб. Об этом рассказал отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».

Он отметил, что российские бойцы также активно применяют артиллерию и постоянно наносят мощные удары по противнику. По словам Кривоноса, на фоне этого некоторые украинские военные начинают испытывать проблемы с психическим здоровьем. Наличие у российских сил огромные военных ресурсов, которые они успешно используют на фронте, является самым страшным для ВСУ, заключил он.

Ранее Россия начала применять на Украине мощную авиационную бомбу ФАБ-1500. Как отметили корреспонденты телеканала CNN Тим Листер и Фредерик Плейтген, использование боеприпаса серьезно подрывает оборону ВСУ и меняет баланс сил на линии фронта.

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      Марина Совина
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