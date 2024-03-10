В США заявили об уничтожившей оборону Украины российской бомбе

CNN: российская авиабомба ФАБ-1500 уничтожила оборону Украины

В США заявили, что российская авиабомба ФАБ-1500 уничтожила оборону Украины и изменила баланс на линии фронта. О мощи боеприпаса рассказало CNN.

В материале говорится, что Россия превратила базовое оружие советских времен в планирующую бомбу, способную после падения образовать кратер шириной 15 метров.

«Недавние видео боевых действий в Донецкой области продемонстрировали огромную силу этих бомб, поскольку они поражали тепловые электростанции, заводы и многоэтажные дома — места, из которых украинцы координируют свою оборону», — отмечают авторы статьи.

По данным источника, использование ФАБ-1500 оказывает большое давление на моральный дух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские артиллеристы уничтожили ударом ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot, используемых ВСУ. Отмечается, что они были поражены в районе Покровска Донецкой народной республики.