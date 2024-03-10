В ДНР уничтожили два американских комплекса Patriot. Как на Украине объяснили, почему редкие системы попали под удар?
Российские артиллеристы уничтожили ударом ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Отмечается, что два ЗРК были поражены в районе Покровского Донецкой народной республики (ДНР), изначально стало известно, что удар попал комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-300.
Собеседник агентства уточнил, что производился анализ видео объективного контроля, благодаря которому было установлено, что на кадрах не только С-300, как было заявлено ранее, две из трех уничтоженных машин оказались комплексами Patriot.
Ранее Telegram-каналы военкоров сообщили, что близ Покровска ударом из ракетного комплекса «Искандер» мог быть уничтожен именно американский комплекс Patriot.
Отмечалось, что внешне техника больше напоминает пусковые установки MIM-104 Patriot. На это указывает использование соответствующих полуприцепов.
Минобороны изначально сообщило о поражении С-300 в районе Покровска
Министерство обороны в сводке за 9 марта сообщило, что в районе Покровска в ДНР был уничтожен ЗРК С-300.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населенного пункта Покровск Донецкой Народной Республики
В ведомстве также показали кадры поражения ЗРК из ОТРК «Искандер-М». Там добавили, что российские артиллеристы поразили склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад ВСУ, пункт управления беспилотниками в районе Степового в Запорожской области, а также личный состав и военную технику.
На Украине неофициально подтвердили поражение Patriot
Официальные лица Украины пока не подтвердили поражение комплексов противовоздушной обороны, однако ряд экспертов высказались о произошедшем.
Украинский военный специалист по связи Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в Telegram-канале порассуждал о причинах, по которым редкий иностранный ЗРК оказался в зоне огневого поражения.
По его словам, особую проблему представляют управляемые авиационные бомбы (КАБ). ВСУ не могут с ними бороться, но имеют возможность поражать их носители, маневр которых построен на сбросе боеприпаса и ухода из зоны поражения комплексов «Бук» и С-300.
В отсутствие самолетов F16 единственным способом остается применение Patriot, передвижная система перемещается на некотором удалении от линии боевого соприкосновения и противодействует истребителям, которые сбрасывают бомбы, уточнил Сергей Флэш.
Он добавил, что таких бродячих комплексов мало, поэтому для российских военных устранить проблему очень легко, необходимо их найти и уничтожить.
И тут в дело включается ГРУ и, вероятно, предатели. Потому, что «случайно» заметить Patriot за 50 километров от фронта с БПЛА невозможно. Да и вообще такие перемещения происходят с учетом всех возможных мер безопасности
В Германии раскритиковали ВСУ после уничтожения двух ЗРК Patriot
Немецкий журналист Юлиан Репке раскритиковал ВСУ после уничтожения двух ЗРК Patriot.
По его словам, военные разместили установки слишком близко к линии фронта и дали время российским артиллеристам их поразить.
Украина разместила две пусковые установки Patriot менее чем в 40 километрах от линии фронта на расстоянии менее 10 метров друг от друга. Нет слов
Ранее военный эксперт Драго Босник рассказал, что российские вооруженные силы не перестают развенчивать миф о непобедимом оружии НАТО, сотнями уничтожая новейшие образцы техники и оружия на Украине.
В феврале представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что стране до сих пор не хватает комплексов противовоздушной обороны, несмотря на обещания Запада поставить больше таких систем.
В свою очередь, британский военный эксперт Александр Меркурис отмечал, что российские военные систематически и последовательно уничтожают системы ПВО на Украине. По его словам, за последнее время под удары артиллерии попали системы Patriot и NASAMS, поскольку они находятся слишком близко к линии боевого соприкосновения.