В ДНР уничтожили два американских комплекса Patriot. Как на Украине объяснили, почему редкие системы попали под удар?

ВС РФ уничтожили «Искандером» две установки ЗРК Patriot вблизи Покровского в ДНР

Российские артиллеристы уничтожили ударом ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что два ЗРК были поражены в районе Покровского Донецкой народной республики (ДНР), изначально стало известно, что удар попал комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-300.

Собеседник агентства уточнил, что производился анализ видео объективного контроля, благодаря которому было установлено, что на кадрах не только С-300, как было заявлено ранее, две из трех уничтоженных машин оказались комплексами Patriot.

Ранее Telegram-каналы военкоров сообщили, что близ Покровска ударом из ракетного комплекса «Искандер» мог быть уничтожен именно американский комплекс Patriot.

Отмечалось, что внешне техника больше напоминает пусковые установки MIM-104 Patriot. На это указывает использование соответствующих полуприцепов.

Минобороны изначально сообщило о поражении С-300 в районе Покровска

Министерство обороны в сводке за 9 марта сообщило, что в районе Покровска в ДНР был уничтожен ЗРК С-300.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населенного пункта Покровск Донецкой Народной Республики Минобороны РФ

В ведомстве также показали кадры поражения ЗРК из ОТРК «Искандер-М». Там добавили, что российские артиллеристы поразили склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад ВСУ, пункт управления беспилотниками в районе Степового в Запорожской области, а также личный состав и военную технику.

На Украине неофициально подтвердили поражение Patriot

Официальные лица Украины пока не подтвердили поражение комплексов противовоздушной обороны, однако ряд экспертов высказались о произошедшем.

Украинский военный специалист по связи Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в Telegram-канале порассуждал о причинах, по которым редкий иностранный ЗРК оказался в зоне огневого поражения.

По его словам, особую проблему представляют управляемые авиационные бомбы (КАБ). ВСУ не могут с ними бороться, но имеют возможность поражать их носители, маневр которых построен на сбросе боеприпаса и ухода из зоны поражения комплексов «Бук» и С-300.

В отсутствие самолетов F16 единственным способом остается применение Patriot, передвижная система перемещается на некотором удалении от линии боевого соприкосновения и противодействует истребителям, которые сбрасывают бомбы, уточнил Сергей Флэш.

Он добавил, что таких бродячих комплексов мало, поэтому для российских военных устранить проблему очень легко, необходимо их найти и уничтожить.

И тут в дело включается ГРУ и, вероятно, предатели. Потому, что «случайно» заметить Patriot за 50 километров от фронта с БПЛА невозможно. Да и вообще такие перемещения происходят с учетом всех возможных мер безопасности Сергей Флэш украинский военный специалист по связи

В Германии раскритиковали ВСУ после уничтожения двух ЗРК Patriot

Немецкий журналист Юлиан Репке раскритиковал ВСУ после уничтожения двух ЗРК Patriot.

По его словам, военные разместили установки слишком близко к линии фронта и дали время российским артиллеристам их поразить.

Украина разместила две пусковые установки Patriot менее чем в 40 километрах от линии фронта на расстоянии менее 10 метров друг от друга. Нет слов Юлиан Репке немецкий журналист

Ранее военный эксперт Драго Босник рассказал, что российские вооруженные силы не перестают развенчивать миф о непобедимом оружии НАТО, сотнями уничтожая новейшие образцы техники и оружия на Украине.

В феврале представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что стране до сих пор не хватает комплексов противовоздушной обороны, несмотря на обещания Запада поставить больше таких систем.

В свою очередь, британский военный эксперт Александр Меркурис отмечал, что российские военные систематически и последовательно уничтожают системы ПВО на Украине. По его словам, за последнее время под удары артиллерии попали системы Patriot и NASAMS, поскольку они находятся слишком близко к линии боевого соприкосновения.

