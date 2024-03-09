Военкоры заявили об уничтожении двух установок американского ЗРК Patriot

«Рыбарь»: в ДНР уничтожили две пусковые установки американского ЗРК Patriot

Близ Покровска Донецкой народной республики (ДНР) мог быть уничтожен не С-300, а американский комплекс Patriot, утверждает Telegram-канал «Рыбарь».

Ранее 9 марта Минобороны сообщило, что ударом из ракетного комплекса «Искандер» была уничтожена пусковая установка зенитно-ракетной системы С-300, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет и два автомобиля сопровождения ВСУ. Также было опубликовано видео удара.

Но военкоры сообщают, что внешне техника больше напоминает пусковые установки ЗРК MIM-104 Patriot. На это указывает использование соответствующих полуприцепов, добавляет канал.

«Военный осведомитель» добавляет, что уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot. Указывается, что об этом говорит и внешний вид кабины одной из установок.

В конце января Вооруженные силы России также уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.

