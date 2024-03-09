Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:35, 9 марта 2024Бывший СССР

Военкоры заявили об уничтожении двух установок американского ЗРК Patriot

«Рыбарь»: в ДНР уничтожили две пусковые установки американского ЗРК Patriot

Близ Покровска Донецкой народной республики (ДНР) мог быть уничтожен не С-300, а американский комплекс Patriot, утверждает Telegram-канал «Рыбарь».

Ранее 9 марта Минобороны сообщило, что ударом из ракетного комплекса «Искандер» была уничтожена пусковая установка зенитно-ракетной системы С-300, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет и два автомобиля сопровождения ВСУ. Также было опубликовано видео удара.

Но военкоры сообщают, что внешне техника больше напоминает пусковые установки ЗРК MIM-104 Patriot. На это указывает использование соответствующих полуприцепов, добавляет канал.

«Военный осведомитель» добавляет, что уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot. Указывается, что об этом говорит и внешний вид кабины одной из установок.

В конце января Вооруженные силы России также уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      «Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым». Польша поддержала призыв Макрона

      Россия выделит миллиарды рублей эвакуированным из сектора Газа

      «Пари Нижний Новгород» победил «Рубин» в матче РПЛ

      Студента МГУ арестовали за название сети Wi-Fi

      В Эстонии решили в обязательном порядке оснащать жилые дома бомбоубежищами

      Названа стоимость восстановления сектора Газа

      В России ответили на слова Польши о допустимости отправки войск НАТО на Украину

      Ветеринар призвал не ставить кошачьи миски с едой и водой рядом

      В Абхазии отреагировали на предупреждения ФРГ о теракте

      Под Авдеевкой ликвидировали лидера французских неонацистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше