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13:26, 9 марта 2024Бывший СССР

Российские войска уничтожили ЗРК С-300 в ДНР

Российская армия уничтожила зенитный ракетный комплекс С-300 в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российские войска уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населенного пункта Покровск Донецкой народной республики», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что Российская армия также уничтожила склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной Вооруженных сил Украины, пункт управления беспилотниками в Запорожской области, живую силу и военную технику противника в 127 районах.

Ранее сообщалось, что Минобороны России также заявило о поражении украинского МиГ-29. В ведомстве указали, что средства ПВО сбили самолет в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР.

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      Олег Давыдов
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