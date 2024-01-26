Российские военные уничтожили две пусковые установки «чудо-оружия» ВСУ

МО РФ: ВС России уничтожили две пусковые установки комплекса Patriot

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, поставленные США украинским войскам. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России (МО).

Этот комплекс прозвали чудо-оружием после успешного применения во время войны в Персидском заливе 1991 года.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что при ударах по американским пусковым установкам ЗРК использовались оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты и ракетные войска. Кроме того, теми же средствами, по сообщению МО, российские войска уничтожили установку SAMP-T производства Франции и немецкую IRIS-T.

В декабре 2023 года ВС России также нанесли удар по комплексу Patriot — был уничтожен перевозивший ЗРК поезд. А в мае того же года был подбит еще один Patriot, для чего использовалась гиперзвуковая ракета «Кинжал».