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07:23, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

ВС РФ ракетным ударом уничтожили перевозивший ЗРК Patriot поезд ВСУ

«ВД»: российские военные в Херсоне поразили ракетным ударом поезд с ЗРК Patriot
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: PxHere

Военнослужащие ВС РФ в Херсоне ракетным ударом уничтожили поезд Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевозивший американские ЗРК Patriot. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело» («ВД»).

ЗРК Patriot планировалось доставить украинским подразделениям на другом участке фронта. По данным источников «ВД», помимо поезда российские военные поразили здание, в котором базировался личный состав ВСУ и военные инструкторы из-за рубежа. По предварительной информации, ВС РФ удалось ликвидировать около 40 человек, включая четырех иностранцев.

Ранее сообщалось, что российская армия начала новую фазу наступления на Авдеевку. Целью является взятие территории города «под полный огневой контроль».

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      Александра Синицына
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