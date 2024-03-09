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14:09, 9 марта 2024Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения пусковой установки ЗРС С-300

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пусковой установки ЗРС С-300

Минобороны России показало кадры поражения пусковой установки зенитно ракетной системы (ЗРС) С-300 в зоне проведения спецоперации. Видеозапись есть в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видно, как по выявленной позиции объекта Вооруженных сил Украины (ВСУ) удар нанес оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер». Точный удар уничтожил украинскую пусковую установку ЗРК.

Об уничтожении ЗРС С-300 Минобороны сообщило в субботу, 9 марта. Ведомство уточнило, что объект был поражен в районе населенного пункта Покровск в Донецкой народной республике (ДНР).

В феврале оборонное ведомство также сообщило, что военнослужащие нанесли удар по украинскому радиолокатору подсвета и наблюдения ЗРК С-300.

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      Анастасия Шейкина
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