Минобороны: уничтожен украинский радиолокатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300

Российские военнослужащие нанесли удар по украинскому радиолокатору подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что цель удалось поразить оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией. Также уничтожены склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад хранения беспилотников.

Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по живой силе противника и военной технике в 131 районе боевых действий.

Ранее российские военные уничтожили норвежский ЗРК NASAMS, произведенный Норвегией и использовавшийся украинской армией. Стоимость одного такого ЗРК составляет около 300 миллионов долларов, а пуск каждой ракеты оценивается в сумму от двух до четырех миллионов.