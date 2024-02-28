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13:16, 28 февраля 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении радиолокатора ЗРК С-300

Минобороны: уничтожен украинский радиолокатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удар по украинскому радиолокатору подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что цель удалось поразить оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией. Также уничтожены склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад хранения беспилотников.

Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по живой силе противника и военной технике в 131 районе боевых действий.

Ранее российские военные уничтожили норвежский ЗРК NASAMS, произведенный Норвегией и использовавшийся украинской армией. Стоимость одного такого ЗРК составляет около 300 миллионов долларов, а пуск каждой ракеты оценивается в сумму от двух до четырех миллионов.

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      Анастасия Шейкина
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