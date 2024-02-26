Российские военные уничтожили украинский ЗРК стоимостью 300 миллионов долларов

МО РФ: ВС России уничтожили норвежский ЗРК NASAMS Вооруженных сил Украины

Вооруженные силы России (ВС) уничтожили норвежский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, произведенный Норвегией и использовавшийся украинской армией. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Как сообщала Российская Газета, стоимость одного такого ЗРК составляет около 300 миллионов долларов, а пуск каждой ракеты оценивается в сумму от двух до четырех миллионов.

При этом, стоимость иных установок NASAMS при поставке Украине может быть еще выше. Так отправка этого ЗРК Украине Канадой оценивалась в 406 миллионов долларов.