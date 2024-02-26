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13:31, 26 февраля 2024Россия

Российские военные уничтожили украинский ЗРК стоимостью 300 миллионов долларов

МО РФ: ВС России уничтожили норвежский ЗРК NASAMS Вооруженных сил Украины

Фото: Soldatnytt / Wikimedia

Вооруженные силы России (ВС) уничтожили норвежский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, произведенный Норвегией и использовавшийся украинской армией. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Как сообщала Российская Газета, стоимость одного такого ЗРК составляет около 300 миллионов долларов, а пуск каждой ракеты оценивается в сумму от двух до четырех миллионов.

При этом, стоимость иных установок NASAMS при поставке Украине может быть еще выше. Так отправка этого ЗРК Украине Канадой оценивалась в 406 миллионов долларов.

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      Марк Леонов
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