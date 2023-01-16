В Кремле описали судьбу обещанных Украине Западом танков фразой «будут гореть»

Пресс-секретарь Путина Песков описал судьбу обещанных Украине танков фразой «будут гореть»

Поставки Западом бронетехники и вооружения никак не повиляют на ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, Россия в ходе СВО уничтожает и будет уничтожать эти боевые машины. В ответ на соответствующий вопрос журналиста Песков описал судьбу западного оружия фразой «эти танки горят и будут гореть».

«Это не способно изменить ситуацию на месте, они способны затянуть ситуацию. СВО будет продолжаться», — объявил Песков.

15 января премьер Британии Риши Сунак анонсировал передачу Украине 14 танков Challenger 2. Кроме того, 13 января сообщалось, что правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем, возможно, разрешит поставку Украине тяжелых танков Leopard.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении поставленных Украине Западом радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 и артиллерийской системы М777.