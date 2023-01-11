Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 11 января

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на 10 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Согласно сообщению официального представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, среди основных достижений российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) — занятие населенного пункта Подгородное в районе Соледара, а также блокирование самого Соледара с севера и юга частями воздушно-десантных войск.

«ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — описал ситуацию под Соледаром Конашенков.

Также спикер Минобороны сообщил о ликвидации более 200 солдат Вооруженных сил Украины на всех направлениях ведения боевых действий. Кроме того, в зоне СВО были уничтожены несколько единиц поставленного Украине западного вооружения — радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 и артиллерийская система М777. ВСУ понесли потери и в авиации — в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой народной республики был сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины.

Суммарно с начала ведения боевых действий войска России уничтожили 371 самолет, 200 вертолетов, 2868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8006 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.