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14:13, 11 января 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 11 января

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на 10 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

Согласно сообщению официального представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, среди основных достижений российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) — занятие населенного пункта Подгородное в районе Соледара, а также блокирование самого Соледара с севера и юга частями воздушно-десантных войск.

«ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — описал ситуацию под Соледаром Конашенков.

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Также спикер Минобороны сообщил о ликвидации более 200 солдат Вооруженных сил Украины на всех направлениях ведения боевых действий. Кроме того, в зоне СВО были уничтожены несколько единиц поставленного Украине западного вооружения — радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 и артиллерийская система М777. ВСУ понесли потери и в авиации — в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой народной республики был сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины.

Суммарно с начала ведения боевых действий войска России уничтожили 371 самолет, 200 вертолетов, 2868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8006 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

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Марк Леонов
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