Уничтожение «Искандером» американских Patriot в ДНР подтвердили
РИА Новости: ВС РФ уничтожили ракетой «Искандера» два комплекса ПВО ВСУ Patriot
Источник РИА Новости в силовых структурах подтвердил информацию, что среди систем, уничтоженных в районе Покровска в ДНР, были два американских комплекса Patriot.
Уточняется, что после анализа видеозаписи удара стало понятно, что на кадрах, помимо комплекса С-300, есть две пусковые установки ЗРК Patriot.
Ранее Telegram-каналы военкоров сообщили, что близ Покровска ударом из ракетного комплекса «Искандер» мог быть уничтожен именно американский комплекс Patriot.
Отмечалось, что внешне техника больше напоминает пусковые установки MIM-104 Patriot. На это указывает использование соответствующих полуприцепов.