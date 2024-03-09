Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:46, 9 марта 2024Бывший СССР

Уничтожение «Искандером» американских Patriot в ДНР подтвердили

РИА Новости: ВС РФ уничтожили ракетой «Искандера» два комплекса ПВО ВСУ Patriot

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Источник РИА Новости в силовых структурах подтвердил информацию, что среди систем, уничтоженных в районе Покровска в ДНР, были два американских комплекса Patriot.

Уточняется, что после анализа видеозаписи удара стало понятно, что на кадрах, помимо комплекса С-300, есть две пусковые установки ЗРК Patriot.

Ранее Telegram-каналы военкоров сообщили, что близ Покровска ударом из ракетного комплекса «Искандер» мог быть уничтожен именно американский комплекс Patriot.

Отмечалось, что внешне техника больше напоминает пусковые установки MIM-104 Patriot. На это указывает использование соответствующих полуприцепов.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      «Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым». Польша поддержала призыв Макрона

      Россия выделит миллиарды рублей эвакуированным из сектора Газа

      «Пари Нижний Новгород» победил «Рубин» в матче РПЛ

      Студента МГУ арестовали за название сети Wi-Fi

      В Эстонии решили в обязательном порядке оснащать жилые дома бомбоубежищами

      Названа стоимость восстановления сектора Газа

      В России ответили на слова Польши о допустимости отправки войск НАТО на Украину

      Ветеринар призвал не ставить кошачьи миски с едой и водой рядом

      В Абхазии отреагировали на предупреждения ФРГ о теракте

      Под Авдеевкой ликвидировали лидера французских неонацистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше