Уничтожение «Искандером» американских Patriot в ДНР подтвердили

РИА Новости: ВС РФ уничтожили ракетой «Искандера» два комплекса ПВО ВСУ Patriot

Источник РИА Новости в силовых структурах подтвердил информацию, что среди систем, уничтоженных в районе Покровска в ДНР, были два американских комплекса Patriot.

Уточняется, что после анализа видеозаписи удара стало понятно, что на кадрах, помимо комплекса С-300, есть две пусковые установки ЗРК Patriot.

Ранее Telegram-каналы военкоров сообщили, что близ Покровска ударом из ракетного комплекса «Искандер» мог быть уничтожен именно американский комплекс Patriot.

Отмечалось, что внешне техника больше напоминает пусковые установки MIM-104 Patriot. На это указывает использование соответствующих полуприцепов.