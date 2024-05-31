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03:41, 31 мая 2024Бывший СССР

На Украине приказали силовикам мешать переездам призывников

Подпольщик: силовикам приказали мешать переездам призывников внутри Украины

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На Украине для правоохранителей опубликовали специальный циркуляр, предписывающий задерживать всех граждан призывного возраста, пытающихся сменить регион своего пребывания. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источники в пророссийском подполье Херсона.

Информатор рассказал, что силовикам, правоохранителям и тцкшникам, которые дежурят на административных границах между областями Украины, приказали мешать переездам призывников внутри страны.

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«Даже не покинуть Украину, об этом сейчас в принципе и речи быть не может, а проехать из, например, Херсона в Николаев», — отметил подпольщик.

Источник добавил, что постовые и патрули крайне внимательно относятся к жителям Херсона и области. По его словам, семье мужчины, который пытался уехать из Херсона в Николаев, пришлось давать взятку в размере 10 тысяч долларов. Таким образом они освободили его от силовиков, которые задержали его на трассе и пытались забрать в ТЦК.

18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Теперь за неявку по повестке в военкомат гражданину запрещено управлять транспортным средством. Кроме того, находящимся за рубежом военнообязанным ограничат консульские услуги.

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      Марина Совина
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