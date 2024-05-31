На Украине приказали силовикам мешать переездам призывников

Подпольщик: силовикам приказали мешать переездам призывников внутри Украины

На Украине для правоохранителей опубликовали специальный циркуляр, предписывающий задерживать всех граждан призывного возраста, пытающихся сменить регион своего пребывания. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источники в пророссийском подполье Херсона.

Информатор рассказал, что силовикам, правоохранителям и тцкшникам, которые дежурят на административных границах между областями Украины, приказали мешать переездам призывников внутри страны.

«Даже не покинуть Украину, об этом сейчас в принципе и речи быть не может, а проехать из, например, Херсона в Николаев», — отметил подпольщик.

Источник добавил, что постовые и патрули крайне внимательно относятся к жителям Херсона и области. По его словам, семье мужчины, который пытался уехать из Херсона в Николаев, пришлось давать взятку в размере 10 тысяч долларов. Таким образом они освободили его от силовиков, которые задержали его на трассе и пытались забрать в ТЦК.

18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Теперь за неявку по повестке в военкомат гражданину запрещено управлять транспортным средством. Кроме того, находящимся за рубежом военнообязанным ограничат консульские услуги.

