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19:57, 8 октября 2024Бывший СССР

На Украине завели дело на попытавшуюся повесить российский флаг женщину

На Украине завели дело на женщину, попытавшуюся повесить флаг РФ в Одессе

Фото: Денис Галицын / Коммерсантъ

На Украине возбудили уголовное дело против женщины, которая пыталась повесить флаг России в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Уточняется, что в отношении женщины начали уголовное производство. Ее обвинили по статье 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников»). Задержанной грозит до трех лет лишения свободы.

Согласно заявлению полиции, силовики изъяли российский флаг и добавили к материалам дела как вещественное доказательство.

Ранее стало известно, что жительница Одессы попыталась вывесить российский флаг на постамент демонтированного памятника русской императрице Екатерине II, но его отобрали.

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      Кристина Есикова
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