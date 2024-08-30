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11:58, 30 августа 2024Бывший СССР

В Киеве улицу Достоевского переименовали в честь сержанта ВСУ

В Киеве дерусифицировали пять улиц и два переулка

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве в рамках дерусификации и декоммунизации переименовали пять улиц и два переулка. Об этом сообщает украинское издание Liga.net.

В частности, городские власти переименовали в честь украинского поэта, младшего сержанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Кривцова переулок Достоевского в Подольском районе украинской столицы. Кроме того, в Киеве дерусифицировали улицы Нахимова, Константина Заслонова, Стрелковую, Генерала Наумова, Вузовскую и переулок Вешенский.

Ранее стало известно, что в Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым. По данным экспертов, большинство улиц (321) были переименованы в период с 2022 по 2024 год.

В феврале городской совет Киева также дерусифицировал улицу русского писателя Михаила Булгакова. Вместо этого ее назвали в честь грузинского актера Вахтанга Кикабидзе.

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      Александр Курбатов
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