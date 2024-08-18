Подсчитано число переименованных улиц с «русскими названиями» в Киеве

РАНХиГС: в Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц с «русскими названиями»

В Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии РАНХиГС.

При этом отмечается, что большинство улиц (321) были переименованы в период с 2022 по 2024 год. Эксперты уточнили, что чаще всего изменения были связаны с декоммунизацией, а в остальных случаях такая мера была принята из-за политики дерусификации. По их данным, ликвидированные названия часто заменяют топонимы националистического и нацистского происхождения.

Сейчас в украинской столице осталось менее 60 внутригородских объектов, подлежащих переименованиям в рамках законов «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики» и других, пишет агентство.

В июле стало известно, что в Одессе планируют переименовать 84 улицы, многие из которых названы в честь коренных одесситов. Мэр города Геннадий Труханов, комментируя решение, заявил, что переименование исторических улиц Одессы обнуляет город.