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19:33, 29 июля 2024Бывший СССР

В Одессе переименуют улицы

«Страна.ua»: в Одессе переименуют 84 улицы

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Одессе переименуют 84 улицы, многие из которых названы в честь коренных одесситов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В сети появилось распоряжение главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера с перечнем всех одесских топонимов, которые собираются переименовать. Согласно списку, Пушкинская улица станет Итальянской, улица Паустовского — 28-й бригады, Армейская — улицей Независимости, Бунина — улицей Нины Строкатой.

Также Думскую площадь переименуют в Биржевую, улицу Мариинскую сделают улицей Олега Кушнира. Улица Бабеля станет улицей Дмитрия Иванова, Ильфа и Петрова — Семьи Глодан, бульвар Жванецкого — бульваром Военно-морских сил.

Ранее во Львове одобрили переименование улицы в честь бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Также горсовет поддержал решение о переименовании улицы Таманской в рамках декоммунизации.

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      Илья Таксюр
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