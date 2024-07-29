В Одессе переименуют улицы

«Страна.ua»: в Одессе переименуют 84 улицы

В Одессе переименуют 84 улицы, многие из которых названы в честь коренных одесситов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В сети появилось распоряжение главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера с перечнем всех одесских топонимов, которые собираются переименовать. Согласно списку, Пушкинская улица станет Итальянской, улица Паустовского — 28-й бригады, Армейская — улицей Независимости, Бунина — улицей Нины Строкатой.

Также Думскую площадь переименуют в Биржевую, улицу Мариинскую сделают улицей Олега Кушнира. Улица Бабеля станет улицей Дмитрия Иванова, Ильфа и Петрова — Семьи Глодан, бульвар Жванецкого — бульваром Военно-морских сил.

Ранее во Львове одобрили переименование улицы в честь бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Также горсовет поддержал решение о переименовании улицы Таманской в рамках декоммунизации.