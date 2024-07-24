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14:12, 24 июля 2024Бывший СССР

Во Львове одобрили переименование улицы в честь Фарион

Львовский горсовет проголосовал за переименование одной из улиц в честь Фарион
Ирина Фарион

Ирина Фарион . Фото: Евгений Котенко / РИА Новости

Во Львове одобрили переименование улицы в честь бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион. Об этом сообщает Zaxid.NET/

Стало известно, что накануне Львовский городской совет проголосовал за переименование одной из улиц в честь Фарион. С соответствующим предложением выступил депутат фракции «Свобода» Любомир Мельничук в ходе обсуждения смены названий городских объектов.

Отмечается, что окончательное решение о переименовании будет принято после консультаций с родственниками политика по выбору подходящей улицы. Также горсовет поддержал решение о переименовании улицы Таманской в рамках декоммунизации.

Ранее на похоронах Фарион толпа призвала русских убираться из Львова. Отмечается, что пришедшие на похороны люди скандировали «Москали, вон из Львова! Язык имеет значение».

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      Юрий Леонов
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