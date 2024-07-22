На похоронах Фарион призвали русских убираться из Львова

На похоронах экс-депутата Рады Фарион призвали русских убираться из Львова

Во Львове на похоронах экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион русских призвали убираться из города. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что пришедшие на похороны люди скандировали «Москали, вон из Львова! Язык имеет значение». Кроме того, на прощании с Фарион был замечен баннер, на котором ее поставили в один ряд с поэтом Тарасом Шевченко и лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степаном Бандерой. На плакате также фигурировала надпись «Ирина Фарион - современный проводник украинской нации. Беда в том, что украинцы не могут распознать таких вовремя».

19 июля во Львове на 60-летнюю Фарион, неоднократно выступавшую против использования русского языка на Украине и являющуюся членом украинской националистической партии «Свобода», произошло покушение. Подозреваемый выстрелил в нее, попав в висок. После этого бывшего депутата Рады доставили в больницу, однако врачи не смогли ей помочь.