Экс-депутат Рады Фарион умерла в больнице после ранения во Львове

Экс-депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион умерла в больнице во Львове после ранения. Об этом сообщают местные паблики со ссылкой на медиков, пишет украинское издание Страна.ua в Telegram-канале.

Информацию о смерти Фарион подтвердили изданию РБК-Украина в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова, а также мэр города Андрей Садовый в Telegram-канале.

В пятницу, 19 июля, во Львове неизвестный выстрелил в 60-летнюю Фарион, пуля попала в висок. Стрелок был в перчатках, оружие без глушителя. Она была госпитализирована в критическом состоянии и прооперирована, однако состояние пострадавшей ухудшилось.