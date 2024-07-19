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23:29, 19 июля 2024Бывший СССР

Фарион умерла в больнице

Экс-депутат Рады Фарион умерла в больнице после ранения во Львове
Ирина Фарион

Ирина Фарион. Фото: ВО Свобода / Wikimedia

Экс-депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион умерла в больнице во Львове после ранения. Об этом сообщают местные паблики со ссылкой на медиков, пишет украинское издание Страна.ua в Telegram-канале.

Информацию о смерти Фарион подтвердили изданию РБК-Украина в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова, а также мэр города Андрей Садовый в Telegram-канале.

В пятницу, 19 июля, во Львове неизвестный выстрелил в 60-летнюю Фарион, пуля попала в висок. Стрелок был в перчатках, оружие без глушителя. Она была госпитализирована в критическом состоянии и прооперирована, однако состояние пострадавшей ухудшилось.

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      Марина Совина
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