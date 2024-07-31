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21:37, 31 июля 2024Бывший СССР

Мэр Одессы прокомментировал переименование городских улиц

Мэр Одессы Труханов: переименование исторических улиц обнуляет город

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Переименование исторических улиц Одессы обнуляет город. Так ситуацию прокомментировал мэр Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это обнуляет наш город», — написал Труханов.

По его словам, Одесский городской совет примет «все необходимые меры» для сохранения культурного и исторического облика города.

Ранее в сети появилось распоряжение главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера с перечнем всех одесских топонимов, которые собираются переименовать. Бульвар Жванецкого изменит название на бульвар Военно-морских сил.

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      Евгений Силаев
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